ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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Алдонин рассказал, почему ушёл из московского «Торпедо»

25 Мая 2021, 17:43,

25 мая официальный сайт «Торпедо» попрощался с ассистентом главного тренера Евгением Алдониным. 

Для Sport24 российский тренер согласился прокомментировать ситуацию. Как говорит Алдонин, контракт был подписан на сезон, поэтому об его истечении было известно заранее. Кроме того, прошедший сезон специалист оценивает отрицательно, потому что команде не хватило сил для того, чтобы пробраться в зону повышения в российскую Премьер-лигу. Главными проблемами Алдонин видит частые перелёты в ФНЛ и плотный график, из-за чего команда просела функционально. 

По итогу сезона 2020/21 «Торпедо» заняло шестое место в Футбольной национальной лиге. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Торпедо Москва, Евгений Алдонин
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