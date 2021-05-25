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Алдонин покинул московское «Торпедо»

25 Мая 2021, 15:55,

Российский специалист Евгений Алдонин покинул тренерский штаб московского «Торпедо». 

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин входил в тренерский штаб Сергея Игнашевича с 2020 года.  25 мая на официальном сайте «Торпедо» вышла новость о том, что ассистент главного тренера покидает коллектив. Вместе с командой Алдонин занял шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги 2020/21.

Также сообщалось, что уйти из коллектива может и главный тренер Сергей Игнашевич, у которого есть предложение из казахстанского «Кайрата». 

Евгений Алдонин завершил карьеру профессиональную футболиста в 2019 году. Последним клубом полузащитника стала любительская команда из Санкт-Петербургу «Катюша». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Торпедо Москва, Евгений Алдонин
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