Директор «Крыльев Советов» ответил на вопрос о будущем Сергеева

Директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий ответил на вопрос о будущем форварда Ивана Сергеева.

«Не все зависит от желания клуба, все это понимают», - цитирует Калакуцкого sport24.

26-летний Сергеев феноменально выступал в ФНЛ в нынешнем сезоне, забив 40 голов в 42 матчах. Контракт россиянина с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 1,8 миллиона евро.

Отметим, что «Крылья Советов» стали чемпионом в ФНЛ в нынешнем сезоне и вернулись в российскую Премьер-лигу. Помимо этого, самарцы дошли до финала Кубка России, где уступили московскому «Локомотиву».