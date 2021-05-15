Директор «Крыльев Советов» ответил на вопрос о будущем Сергеева

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15 Мая 2021, 17:37,
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Директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий ответил на вопрос о будущем форварда Ивана Сергеева.
«Не все зависит от желания клуба, все это понимают», - цитирует Калакуцкого sport24.
26-летний Сергеев феноменально выступал в ФНЛ в нынешнем сезоне, забив 40 голов в 42 матчах. Контракт россиянина с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 1,8 миллиона евро.
Отметим, что «Крылья Советов» стали чемпионом в ФНЛ в нынешнем сезоне и вернулись в российскую Премьер-лигу. Помимо этого, самарцы дошли до финала Кубка России, где уступили московскому «Локомотиву».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Крылья Советов, Иван Сергеев, Евгений Калакуцкий