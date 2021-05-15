«Алания» заняла четвёртое место, «Торпедо» и «Балтика» проиграли

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15 Мая 2021, 14:58,
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В субботу в Первенстве ФНЛ завершается сезон 2020/21.
Главная интрига была в том, кто займет четвертое место. «Алания» обыграла «СКА-Хабаровск» и не оставила шансов конкурентам (2:1). Впрочем, «Торпедо» умудрилось проиграть «Шиннику» (0:1), а «Балтика» уступила чемпиону, «Крыльям Советов» (0:1). У самарцев 101 очко по итогам сезона.
Протокол игры
|СКА-Хабаровск
|1:2
|Алания
|38' Хадарцев Батраз (0:1)
|(1:1) Першин Юрий 67'
|87' Хосонов Хетаг (1:2)
Городовой Алексей • Большаков Кирилл • 29'Мануйлов Роман • Грачёв Глеб 46' ( Малеев Артемий ( 46') • Иллой-Айет Владис-Эммерсон • Колесниченко Кирилл • Мартусевич Максим • 81'Квеквескири Ираклий • Никифоров Владислав 60' ( Першин Юрий ( 60') • Булия Эдуард 59' ( Базелюк Константин ( 59') • Георгиевский Святослав 60' ( Брагин Владислав ( 60')
Запасные: Иванков Даниил • Барков Дмитрий • Илик Василий • Тарадуда Денис • Сугробов Владимир • Батютин Андрей
Солдатенко Ростислав • Кочиев Хетаг • Бутаев Аллон • Качмазов Сослан • Багаев Алан • Хугаев Алан 86' ( Суанов Руслан ( 86') • Гиоргобиани Николай 21' 75' ( Гурциев Батраз ( 75') • Хадарцев Батраз 34' • 58'Магомедов Бутта • Машуков Ислам 69' ( Хосонов Хетаг ( 69') • Засеев Азамат 41' 72' ( Хубулов Владимир ( 72' Дзахов Давид 90')
Запасные: Цараев Алан • Кокоев Батрадз • Рашид Содик • Кобесов Давид • Дзагоев Олег • Шавлохов Давид
15 мая.
Протокол игры
|19' Голенков Егор (0:1)
Латышонок Евгений • Дудиев Аслан • 54'Макарчук Артём 70' ( Маркович Мирослав ( 70') • Альшин Ильнур • Мещанинов Артём • Юрганов Игорь • Кашчелан Младен • 67'Гелоян Ишхан 38' ( Аллеф де Андраде ( 38') • Кузьмин Максим 68' ( Шаваев Алихан ( 68') • Казаев Ян • Лазарев Владислав
Запасные: Бориско Максим • Джамилов Султан • Демьянов Виктор • Плетнёв Дмитрий • Плопа Максим • Волк Давид • Валенсия Хуан
Овсянников Богдан • 72'Солдатенков Александр • Прищепа Дмитрий 85' ( Божин Сергей ( 85') • Чернов Никита • 84'Полуяхтов Владимир • Ефремов Дмитрий 58' ( Ежов Роман ( 58') • Зиньковский Антон 39' ( Кабутов Дмитрий ( 39') • Витюгов Максим • Горшков Юрий 90' ( Комбаров Дмитрий ( 90') • Голенков Егор 26' 68' ( Хади Сафаа ( 68') • Сергеев Иван
Запасные: Фролов Евгений • Тюрин Владислав • Ломаев Иван • Смирнов Данила • Сарвели Владислав • Корниленко Сергей
15 мая.
Протокол игры
|Торпедо Москва
|0:1
|Шинник
|66' Самойлов Дмитрий (0:1)
Ботнарь Виталий • Магаль Руслан • 42'Редькович Дмитрий • 90'Самсонов Артём Владимирович • 6'Евдокимов Андрей • Нетфуллин Равиль 72' ( Орехов Александр ( 72') • Рязанцев Александр 85' ( Шкофлек Жига ( 85') • Кравчук Андрей 58' ( Адаев Владислав ( 58') • Дворецков Филипп 81' ( Корж Константин ( 81') • Лебеденко Игорь 71' ( Кертанов Константин ( 71') • Калмыков Амур
Запасные: Баланюк Денис • Козлов Данила • Прошкин Егор • Гордюшенко Астемир • Довбня Александр • Каплиенко Александр • Лях Андрей
Яшин Дмитрий Владимирович • Тананеев Дмитрий • Самойлов Дмитрий 51' 75' ( Игнатенко Владислав ( 75') • Зинков Вячеслав • Самсонов Артём Сергеевич 21' 75' ( Дорофеев Никита ( 75') • Маляров Никита • Щадин Артём • Бетюжнов Антон 45' 53' ( Щербаков Константин ( 53') • Носов Александр • Гонгапшев Альбек 8' 69' ( Азявин Илья ( 69') • Низамутдинов Эльдар 86' ( Каретник Сергей ( 86')
Запасные: Козубаев Тамирлан • Масленников Игорь • Голуб Никита • Бутыря Сергей • Стрелов Евгений
15 мая.
Протокол игры
|Енисей
|2:1
|Иртыш Омск
|(1:0) Иванов Егор 36'
|58' Коршунов Иван (1:1)
|(2:1) Раздорских Никита 80'
Опарин Михаил • 90'Марков Николай • Цховребов Валерий • 67'Кичин Валерий • Гарбуз Константин 66' ( Сухомлинов Максим ( 66') • Раздорских Никита • Зотов Александр 82' ( Карлук Илья ( 82') • Ломакин Александр 64' ( Песиков Евгений ( 64') • Ланин Олег • 86'Глушков Никита Андреевич 73' ( Комков Михаил ( 73' • Абрамов Артём 90') • Иванов Егор 29'
Запасные: Ребров Дмитрий • Елеев Максим • Рукас Андрюс
Ерёменко Илья • Морозов Кирилл • 24'Жустьев Никита 46' ( Коршунов Иван ( 46') • Пухов Тимур • Киселёв Геннадий • Подоксёнов Сергей 46' ( Кербс Александр ( 46') • Стеклов Вадим • Шакуро Павел • 90'Бурюкин Илья 71' ( Шлеермахер Артур ( 71') • Сычевой Владимир 84' ( Тарабанов Олег ( 84') • Визнович Илья 15'
Запасные: Полетаев Владислав • Кузнецов Евгений II
15 мая.
Протокол игры
|(1:0) Козлов Андрей 7'
|(2:0) Капленко Кирилл 46'
|53' Чиркин Григорий (2:1)
|(3:1) Скворцов Алексей 89'
Гошев Евгений • Нойок Александр • Мамин Артём • Козлов Савелий • Ткачук Денис • Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 64' ( Воробьёв Илья ( 64') • Эктов Александр • Палиенко Максим 70' ( Бреев Сергей ( 70') • Капленко Кирилл • Прудников Николай 66' ( Масловский Александр ( 66') • Козлов Андрей
Запасные: Ерёменко Сергей • Кеняйкин Алексей • Болотов Евгений • Малых Андрей • Скворцов Алексей • Смирнов Александр • Гойкович Ренато
Кузнецов Алексей • Васильев Максим Владимирович 42' • 85'Рухаиа Гуджа • 17'Луппа Данил • Сапаев Алексей • Чиркин Григорий 72' ( Горозия Георгий ( 72') • Дрогунов Владислав • Пикатов Дмитрий • Баранов Павел • Муромский Никита 46' ( Агуреев Даниил ( 46' • Новиков Александр II 78') • Радченко Александр
Запасные: Вамбольт Денис • Сорокин Валерий
15 мая.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Торпедо Москва, Алания, Балтика
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