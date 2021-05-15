ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«Алания» заняла четвёртое место, «Торпедо» и «Балтика» проиграли

15 Мая 2021, 14:58,

В субботу в Первенстве ФНЛ завершается сезон 2020/21.

Главная интрига была в том, кто займет четвертое место. «Алания» обыграла «СКА-Хабаровск» и не оставила шансов конкурентам (2:1). Впрочем, «Торпедо» умудрилось проиграть «Шиннику» (0:1), а «Балтика» уступила чемпиону, «Крыльям Советов» (0:1). У самарцев 101 очко по итогам сезона.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск 1:2 Алания
    38' Хадарцев Батраз (0:1)
(1:1) Першин Юрий 67'    
    87' Хосонов Хетаг (1:2)
Городовой Алексей Большаков Кирилл   29' Мануйлов Роман Грачёв Глеб   46' (Малеев Артемий (   46') Иллой-Айет Владис-Эммерсон Колесниченко Кирилл Мартусевич Максим   81' Квеквескири Ираклий Никифоров Владислав   60' (Першин Юрий (   60') Булия Эдуард   59' (Базелюк Константин (   59') Георгиевский Святослав   60' (Брагин Владислав (   60')
Запасные: Иванков Даниил Барков Дмитрий Илик Василий Тарадуда Денис Сугробов Владимир Батютин Андрей
Солдатенко Ростислав Кочиев Хетаг Бутаев Аллон Качмазов Сослан Багаев Алан Хугаев Алан   86' (Суанов Руслан (   86') Гиоргобиани Николай   21'   75' (Гурциев Батраз (   75') Хадарцев Батраз   34'   58' Магомедов Бутта Машуков Ислам   69' (Хосонов Хетаг (   69') Засеев Азамат   41'   72' (Хубулов Владимир (   72' Дзахов Давид   90')
Запасные: Цараев Алан Кокоев Батрадз Рашид Содик Кобесов Давид Дзагоев Олег Шавлохов Давид
15 мая.
Протокол игры  
Балтика 0:1 Крылья Советов
    19' Голенков Егор (0:1)
Латышонок Евгений Дудиев Аслан   54' Макарчук Артём   70' (Маркович Мирослав (   70') Альшин Ильнур Мещанинов Артём Юрганов Игорь Кашчелан Младен   67' Гелоян Ишхан   38' (Аллеф де Андраде (   38') Кузьмин Максим   68' (Шаваев Алихан (   68') Казаев Ян Лазарев Владислав
Запасные: Бориско Максим Джамилов Султан Демьянов Виктор Плетнёв Дмитрий Плопа Максим Волк Давид Валенсия Хуан
Овсянников Богдан   72' Солдатенков Александр Прищепа Дмитрий   85' (Божин Сергей (   85') Чернов Никита   84' Полуяхтов Владимир Ефремов Дмитрий   58' (Ежов Роман (   58') Зиньковский Антон   39' (Кабутов Дмитрий (   39') Витюгов Максим Горшков Юрий   90' (Комбаров Дмитрий (   90') Голенков Егор   26'   68' (Хади Сафаа (   68') Сергеев Иван
Запасные: Фролов Евгений Тюрин Владислав Ломаев Иван Смирнов Данила Сарвели Владислав Корниленко Сергей
15 мая.
Протокол игры  
Торпедо Москва 0:1 Шинник
    66' Самойлов Дмитрий (0:1)
Ботнарь Виталий Магаль Руслан   42' Редькович Дмитрий   90' Самсонов Артём Владимирович   6' Евдокимов Андрей Нетфуллин Равиль   72' (Орехов Александр (   72') Рязанцев Александр   85' (Шкофлек Жига (   85') Кравчук Андрей   58' (Адаев Владислав (   58') Дворецков Филипп   81' (Корж Константин (   81') Лебеденко Игорь   71' (Кертанов Константин (   71') Калмыков Амур
Запасные: Баланюк Денис Козлов Данила Прошкин Егор Гордюшенко Астемир Довбня Александр Каплиенко Александр Лях Андрей
Яшин Дмитрий Владимирович Тананеев Дмитрий Самойлов Дмитрий   51'   75' (Игнатенко Владислав (   75') Зинков Вячеслав Самсонов Артём Сергеевич   21'   75' (Дорофеев Никита (   75') Маляров Никита Щадин Артём Бетюжнов Антон   45'   53' (Щербаков Константин (   53') Носов Александр Гонгапшев Альбек   8'   69' (Азявин Илья (   69') Низамутдинов Эльдар   86' (Каретник Сергей (   86')
Запасные: Козубаев Тамирлан Масленников Игорь Голуб Никита Бутыря Сергей Стрелов Евгений
15 мая.
Протокол игры  
Енисей 2:1 Иртыш Омск
(1:0) Иванов Егор 36'    
    58' Коршунов Иван (1:1)
(2:1) Раздорских Никита 80'    
Опарин Михаил   90' Марков Николай Цховребов Валерий   67' Кичин Валерий Гарбуз Константин   66' (Сухомлинов Максим (   66') Раздорских Никита Зотов Александр   82' (Карлук Илья (   82') Ломакин Александр   64' (Песиков Евгений (   64') Ланин Олег   86' Глушков Никита Андреевич   73' (Комков Михаил (   73' Абрамов Артём   90') Иванов Егор   29'
Запасные: Ребров Дмитрий Елеев Максим Рукас Андрюс
Ерёменко Илья Морозов Кирилл   24' Жустьев Никита   46' (Коршунов Иван (   46') Пухов Тимур Киселёв Геннадий Подоксёнов Сергей   46' (Кербс Александр (   46') Стеклов Вадим Шакуро Павел   90' Бурюкин Илья   71' (Шлеермахер Артур (   71') Сычевой Владимир   84' (Тарабанов Олег (   84') Визнович Илья   15'
Запасные: Полетаев Владислав Кузнецов Евгений II
15 мая.
 
Протокол игры  
Оренбург 3:2 Динамо Брянск
(1:0) Козлов Андрей 7'    
(2:0) Капленко Кирилл 46'    
    53' Чиркин Григорий (2:1)
(3:1) Скворцов Алексей 89'    
Гошев Евгений Нойок Александр Мамин Артём Козлов Савелий Ткачук Денис Воробьёв Дмитрий Дмитриевич   64' (Воробьёв Илья (   64') Эктов Александр Палиенко Максим   70' (Бреев Сергей (   70') Капленко Кирилл Прудников Николай   66' (Масловский Александр (   66') Козлов Андрей
Запасные: Ерёменко Сергей Кеняйкин Алексей Болотов Евгений Малых Андрей Скворцов Алексей Смирнов Александр Гойкович Ренато
Кузнецов Алексей Васильев Максим Владимирович   42'   85' Рухаиа Гуджа   17' Луппа Данил Сапаев Алексей Чиркин Григорий   72' (Горозия Георгий (   72') Дрогунов Владислав Пикатов Дмитрий Баранов Павел Муромский Никита   46' (Агуреев Даниил (   46' Новиков Александр II   78') Радченко Александр
Запасные: Вамбольт Денис Сорокин Валерий
15 мая.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Торпедо Москва, Алания, Балтика
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Комментарии (1)
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Dimauskas
15 Мая 2021, 15:33

Вперёд Алания! В стыках докажем что достойны РПЛ

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