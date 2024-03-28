Владимир Федотов – об Уткине: «Его репортажи были потрясающими»

На прошлой календарной неделе из жизни ушёл один из самых знаменитых футбольных комментаторов – Василий Уткин. Рулевой московского ЦСКА Владимир Федотов отметил высокий уровень профессионализма, которым обладал Уткин.

«Я отдаю дань его таланту. Репортажи, комментарии футбольных матчей — они потрясающие, ни прибавить, ни убавить», - приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

Что касается статей Уткина, то в них Федотов отметил тонкое и философское изложение мыслей, притом острое и с юмором.

Василий Уткин был похоронен в минувшую субботу, 23 марта. Не стало комментатора, которого знали далеко за пределами футбола, 19 марта.

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