«Футбольный клуб» анонсировал выпуск памяти Василия Уткина

В ближайшее время на ютубе выйдет специальный выпуск программы «Футбольный клуб». Он будет посвящен памяти комментатора и журналиста Василия Уткина.

«На похоронах мы обещали, что продолжим дела, начатые Уткиным. Его команда «Эгриси», его «Футбольный клуб», его телеграм-канал, всё то, что он так любил, должны жить. Мы приняли это трудное решение», - говорится в телеграм-канале «Настоящий РадиоУткин».

Василий Уткин ушел из жизни 19 марта. На момент смерти комментатору было 52 года. В прессе сообщалось, что причиной смерти Василия стал оторвавшийся тромб.