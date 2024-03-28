Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран назвал плюсы от появления дубля «Пари НН»

28 Марта 2024 • 21:54 Комментировать

Недавно у нижегородского «Пари НН», клуба РПЛ появился дубль – «Пари НН-2». Сергей Юран, рулевой первой команды «горожан» видит в этом только плюсы и «отличный рычажок» для себя как для главного тренера.

«Вторая команда появилась совсем недавно – и это очень хорошая новость. Оттуда молодые игроки могут попасть с основную команду сразу, с иной стороны и я смогу остужать некоторых игроков основы и спускать их играть за дубль», - говорит Юран для портала Sport24.

Дубль «Пари НН» будет играть во Второй лиге Б.

Ранее Юран рассказал, что предпочитает не штрафовать за нецензурную брань игроков и сотрудников «горожан», а обходиться немного иными методами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН Пари НН-2 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Эндрик выбрал номер в «Реале» «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода Стало известно, с кем сыграет Украина на Евро-2024 «Барселона» решила продать известного форварда Мудрость Мудрика: Украина прорвалась на Евро-2024, зачехлив Исландию волевой победой «Манчестер Юнайтед» нашёл замену тен Хагу
«Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ 24-й тур РПЛ может быть перенесён Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении Четыре гранда АПЛ связались с «Реалом» по поводу трансфера форварда Сборная Колумбии с Кассьеррой и Карраскалем обыграла Испанию в Лондоне
Спортивные новости
«Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» в плей-офф КХЛ, сравняв счёт в серии Канарейкин оценил работу Фёдорова в ЦСКА «Спартак» уступил «Металлургу» в матче серии плей-офф КХЛ, едва не отыгравшись с 0:4 Кожевников отреагировал на назначение Воробьёва в ЦСКА Плющев отреагировал на уход Федотова из ЦСКА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.03.24 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Ростов Ростов
1.77 3.90 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Марта
21:59 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Заболотному надо оставаться в ЦСКА, в другой команде он будет просто никакой!»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Юран назвал плюсы от появления дубля «Пари НН»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Макаров впервые объяснил осенний конфликт с Личкой
21:28 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Абаскаль доработает сезон в «Спартаке»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Юран – о штрафах за мат: «Стараюсь донести до игроков позицию словами, а не рублём»
20:58 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Мат – большой грех, стараюсь убрать его из своей жизни» 1
20:53 · Россия. Премьер-лига
Терёхин назвал преимущество «Динамо» в чемпионской гонке с «Зенитом»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал фаворита встречи «Спартака» с «Уралом»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Терёхин объяснил, почему «Динамо» - фаворит в матче с «Ростовом»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» находится близко до медалей»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Спартаку» нужно побеждать «Урал»
20:17 · Россия. Премьер-лига
Бушманов сомневается, что Черышев может помочь «Спартаку»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев считает, что «Спартак» не уволит Абаскаля после матча с «Уралом»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Власти рассказали о степени готовности нового стадиона «Факела»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: я бы пригласил в «Динамо» Месси и Роналду
Все новости
Рекомендуем