Юран назвал плюсы от появления дубля «Пари НН»

Недавно у нижегородского «Пари НН», клуба РПЛ появился дубль – «Пари НН-2». Сергей Юран, рулевой первой команды «горожан» видит в этом только плюсы и «отличный рычажок» для себя как для главного тренера.

«Вторая команда появилась совсем недавно – и это очень хорошая новость. Оттуда молодые игроки могут попасть с основную команду сразу, с иной стороны и я смогу остужать некоторых игроков основы и спускать их играть за дубль», - говорит Юран для портала Sport24.

Дубль «Пари НН» будет играть во Второй лиге Б.

Ранее Юран рассказал, что предпочитает не штрафовать за нецензурную брань игроков и сотрудников «горожан», а обходиться немного иными методами.