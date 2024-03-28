Юран – о штрафах за мат: «Стараюсь донести до игроков позицию словами, а не рублём»

Сергей Юран, главный тренер нижегородского «Пари НН» рассказал, как в клубе Российской премьер-лиги борются с нецензурной бранью. Сергей Николаевич пояснил, что старается не применять материальные штрафные санкции к игрокам и сотрудникам клуба, а донести до них свою позицию словами.

«Запрет на мат касается как игроков, так и персонала. Если ругается врач или массажист, на следующий день они перед всей командой либо танцуют, либо исполняют песню», - приводит слова Юрана Sport24.

Как добавил тренер, такие меры действительно помогают. И если раньше в массажный кабинет нельзя было зайти не услышав мат, теперь же ситуация иная.

«Сейчас там все культурно», - заключил Юран.

Юран: «Мат – большой грех, стараюсь убрать его из своей жизни»