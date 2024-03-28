Юран: «Мат – большой грех, стараюсь убрать его из своей жизни»

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран рассказал, почему ведёт личную борьбу против нецензурной брани.

«Знакомый священник сказал мне, что мат — это большой грех. Поэтому я стараюсь убрать его из своей жизни», - говорит Юран для Sport24.

Сергей Николаевич добавил, что, когда ему исполнилось 50 лет, он многое пересмотрел в своей жизни. Например, его начало бесить то, что кто-то в окружении много матерится. Хотя раньше по молодости и сам Юран использовал брань через слово.

«Сейчас прошу своих игроков не выражаться нецензурно в обычной жизни», - добавил Юран.

Сейчас Юрану 54 года, вот уже почти год тренерской карьеры он является наставником «Пари НН». В прошлом году Юран спас «горожан» от вылета из РПЛ, а в этом году его подопечные занимают твёрдое место в середине таблицы.