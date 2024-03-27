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Митай: «Тот факт, что я родился в Афинах, не делает меня греком»

27 Марта 2024 • 20:33 Комментировать

Марио Митай – защитник московского «Локомотива» и национальной сборной Албании родился в Греции в Афинах, а также постигал азы футбола в столичном АЕКе. Марио рассказал, почему он родился в Греции, но является албанцем и патриотом родины своей семьи.

«Я родился в Афинах, но это не делает меня греком. В Греции у меня много друзей, греческий я знаю и эту страну люблю за данные моей семье возможности», - говорит Митай Sport24.

Тем не менее, считает футболист себя этническим албанцем. Дело в том, что его отец из Албании ещё в молодости переехал и работал в Греции строителем. А после перевёз к себе маму футболиста. Так и получилось, что уехали родители игрока давно в новую страну в поисках лучшей жизни.

«Албанцы в большинстве мусульмане. Но моя семья из региона, где все католики, поэтому проблем в плане религии не было», - отметил Митай.

Митай: «У меня был стереотип, что русские – суровые и жёсткие»

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Митай
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