Митай: «У меня был стереотип, что русские – суровые и жёсткие»

20-летний албанский легионер московского «Локомотива» Марио Митай рассказал о стереотипах, которые были у него до переезда в Россию.

«Скажу честно: у меня был стереотип, что русские парни — суровые, жесткие мужики, которые практически всегда молчат. На Западе все так думают», - говорит Марио Sport24.

Как продолжил Митай, сей миф разбился в дребезги в его же первый день в новой стране.

«В России очень душевные, дружелюбные люди. Но к ним нужен свой подход, надо дать понять, что ты свой парень», - заключил Митай.

Напомним, Митай выступает в «Локо» уже второй сезон. В сезоне текущем футболист провёл за клуб 19 матчей.

Ранее Марио рассказал, что в первый раз ему было весьма боязно ехать в Россию.