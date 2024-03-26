Лунёв рассказал о ситуации с контрактом в «Карабахе»

Андрей Лунёв, российский голкипер, известный по игре за питерский «Зенит», перед текущим сезоном усилил «Карабах» из Азербайджана. Вратарь рассказал о ситуации с его контрактом, ведь подписал он с командой лишь краткосрочное трудовое соглашение – до конца текущего сезона.

«Цель в «Карабахе» — выиграть всё. Идёт чемпионат, мы выступаем в полуфинале Кубка. По поводу контракта разговор был. Сейчас пока стадия переговоров, так скажем», - говорит Лунёв в диалоге с телеканалом «Матч ТВ».

В этом сезоне Лунёв пропустил, будучи стражем ворот «Карабаха» 35 голов. Всего он провёл за команду на данный момент 26 матчей, учитывая все турниры.

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