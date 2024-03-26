Лунёв назвал удручающей атмосферу на матчах в Азербайджане

Андрей Лунёв, российский голкипер «Карабаха» из Азербайджана не впечатлён атмосферой, которая царит на матчах местного национального чемпионата.

«Атмосфера, скажем, удручающая: мало приходит на стадионы зрителей. Есть ощущение, что играешь не официальный матч, а какой-то товарищеский. Это в сравнении с другими командами, где раньше играл», - делится Лунёв с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Лунёв оказался в «Карабахе», лидере чемпионата Азербайджана с текущего сезона. Андрей связал себя с командой краткосрочным контрактом, который рассчитан лишь до конца сезона.

Ранее Андрей рассказал, какие слова успел выучить за несколько месяцев жизни в Азербайджане.