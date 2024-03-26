Лунёв рассказал, что успел выучить по-азербайджански

Андрей Лунёв защищает цвета азербайджанского клуба «Карабах» с начала этого сезона. Голкипер сборной России рассказал, какие слова на азербайджанском языке он уже успел выучить.

«Азербайджанский язык не выучил, если какие‑то простые слова только. «Бурда», «орда» («там», «здесь»), «олмаз» («нельзя»). Олмаз так играть», - говорит Лунёв в диалоге с «Матч ТВ».

32-летний вратарь сыграл уже в 26 матчах за свой клуб в этом сезоне, а пропустил он в них суммарно во всех турнирах 35 раз, в восьми встречах Андрей оставил свои ворота без пропущенных голов.

Контракт вратаря с командой рассчитан до конца текущего сезона.

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