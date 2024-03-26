Колосков: «РПЛ что, помойка, чтобы приглашать какой-то «Фенербахче»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном снятии «Фенербахче» с чемпионата Турции из-за скандальной драки после матча 30-го тура с «Трабзонспором».

Ранее сообщалось, что сейчас турецкий клуб ищет новую лигу. К возможным вариантам СМИ относят чемпионаты Испании, Италии, Нидерландов, Бельгии и Франции.

По мнению Колоскова, РПЛ не стоит приглашать к себе «Фенербахче».

«РПЛ что, помойка, чтобы приглашать какой-то «Фенербахче», который выгнали из Турции?! Какой будет имидж у РПЛ, если будем продвигать эту инициативу? Да и зачем, если это настоящее позорище», — приводит слова Колоскова Sport24.

После 30 туров текущего розыгрыша чемпионата Турции «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Галатасарая» на два очка.