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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «РПЛ что, помойка, чтобы приглашать какой-то «Фенербахче»

26 Марта 2024 • 14:27 Комментировать
Фенербахче
...
Адана Демирспор
03.04 20:30

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном снятии «Фенербахче» с чемпионата Турции из-за скандальной драки после матча 30-го тура с «Трабзонспором».

Ранее сообщалось, что сейчас турецкий клуб ищет новую лигу. К возможным вариантам СМИ относят чемпионаты Испании, Италии, Нидерландов, Бельгии и Франции.

По мнению Колоскова, РПЛ не стоит приглашать к себе «Фенербахче».

«РПЛ что, помойка, чтобы приглашать какой-то «Фенербахче», который выгнали из Турции?! Какой будет имидж у РПЛ, если будем продвигать эту инициативу? Да и зачем, если это настоящее позорище», — приводит слова Колоскова Sport24.

После 30 туров текущего розыгрыша чемпионата Турции «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Галатасарая» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Вячеслав Колосков

Новости по матчу

25 Марта
15:25
«Фенербахче» ищет новую лигу для выступлений
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