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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» ищет новую лигу для выступлений

25 Марта 2024 • 15:25 Комментировать
Фенербахче
...
Адана Демирспор
03.04 20:30

«Фенербахче» может сняться с чемпионата Турции из-за скандальной драки после матча 30-го тура с «Трабзонспором» (3:2).

Как сообщает комментатор Экрем Шенер, после снятия «Фенербахче» может заявиться в чемпионаты Бельгии, Франции, Нидерландов, Италии или Испании. В настоящий момент турецкий клуб находится в поисках новой лиги.

На сегодняшний день «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от лидирующего «Галатасарая» на два очка.

Отметим, что «Фенербахче» выигрывал Суперлигу 19 раз и 22 раза становился вице-чемпионом турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче

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ФЕНЕРБАХЧЕ АДАНА ДЕМИРСПОР
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