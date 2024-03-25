«Фенербахче» ищет новую лигу для выступлений

«Фенербахче» может сняться с чемпионата Турции из-за скандальной драки после матча 30-го тура с «Трабзонспором» (3:2).

Как сообщает комментатор Экрем Шенер, после снятия «Фенербахче» может заявиться в чемпионаты Бельгии, Франции, Нидерландов, Италии или Испании. В настоящий момент турецкий клуб находится в поисках новой лиги.

На сегодняшний день «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от лидирующего «Галатасарая» на два очка.

Отметим, что «Фенербахче» выигрывал Суперлигу 19 раз и 22 раза становился вице-чемпионом турнира.