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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» пока не снимется с чемпионата Турции – решение отложено

02 Апреля 2024 • 21:23 Комментировать
Фенербахче
...
Адана Демирспор
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Через 22 ч. 10 мин.

После недавнего инцидента с нападением фанатов «Трабзонспора» на футболистов «Фенербахче» стамбульский клуб всерьёз рассматривает возможность снятия с чемпионата Турции. Впрочем, президент «канареек» во вторник объявил, что принятие решения по этому вопросу отложено до следующей генеральной ассамблеи, которая пройдёт через три месяца. Об этом информирует Sporx.

Таким образом, «Фенербахче» завершит этот чемпионат Турции. На текущий момент стамбульская команда располагается на второй позиции в турнирной таблице местной Суперлиги. В среду «канарейки» сыграю против «Адана Демирспор» на своём поле.

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ФЕНЕРБАХЧЕ АДАНА ДЕМИРСПОР
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