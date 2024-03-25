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Наумов не исключил, что Дзюба за паузу наберёт форму

25 Марта 2024 • 23:06 Комментировать

Николай Наумов, бывший президент московского «Локомотива» не в восторге от того, в каком состоянии форвард «Локо» Артём Дзюба вошёл в футбольную весну. Тем не менее, эксперт полагает, что Дзюба сможет набрать форму во время текущей паузы на матчи сборных и вернуться более сильным игроком.

«Михаил Галактионов ему доверяет. Когда Дзюба хорошо готов – действительно полезен, но во второй части сезона он пока что терялся на поле. Посмотрим, может, он доработал и набрал необходимую форму», - говорит Наумов для «РБ Спорта».

В этом сезоне в активе Артёма, которому уже 35 лет, четыре забитых гола и четыре ассиста в 23 официальных матчах.

В 22 туре «Локо» предстоит принять дома «Краснодар».

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