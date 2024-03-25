Нидерландский журналист допустил, что Промес больше не вернётся на футбольное поле

Зимой-весной текущего года форвард московского «Спартака» Квинси Промес не смог вернуться со сборов из ОАЭ в Москву. Футболист сбежал с места ДТП, а после суда угодил в тюрьму ОАЭ, пока Нидерланды (где ему грозит тюремный срок) ведут переговоры с арабской страной о его экстрадиции.

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс предположил, какой у Промеса мог быть план.

«Думаю, его план был в том, чтобы отбыть заключение после карьеры. Похоже, планы пошли в совершенно в другом направлении», - говорит Каптейнс «РБ Спорту».

Как добавляет журналист, Промес уже вряд ли вернётся на футбольное поле. В тюрьме ОАЭ он может просидеть долгое время.

«Вероятность того, что его карьера закончена, действительно велика», - заключил Каптейнс.

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