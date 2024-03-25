В РФС оценили имиджевый ущерб от дел Промеса и Кокорина с Мамаевым

Денис Соловьёв, вице-президент РФС, сравнил имиджевый ущерб от дела нападающего «Спартака» Квинси Промеса и тюремного срока Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«История Кокорина и Мамаева нанесла гораздо больший ущерб имиджу российского футбола, чем дело Промеса. Не нужно гиперболизировать эту проблему. Это частная история. Неприятный инцидент», - передает слова Соловьёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кокорин и Мамаев отсидели в тюрьме за драку. Промес у себя на родине приговорен к лишению свободы сроком на 7,5 лет по двум уголовным делам. Сейчас он находится под арестом в ОАЭ.