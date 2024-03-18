Дороже, чем 10 клубов РПЛ: Сколько «Факелов» входит в состав «Зенита»

Питерский «Зенит» является самой дорогой командой РПЛ: самые дорогостоящие игроки, самая большая стоимость состава, самые высокие заработные платы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует стоимость других команд в сравнении с «Зенитом».
Дороже, чем 10 клубов РПЛ
В заявке питерского «Зенита» 25 человек. Самый дорогой игрок клуба и всей РПЛ в целом бразилец Вендел имеет трансферную стоимость в размере 22 млн евро. Второе место у Клаудиньо, который оценивается в 18 млн евро. Замыкает тройку самых дорогих игроков питерского клуба Дуглас Сантос. Трансферная стоимость 29-летнего игрока обороны – 15 млн евро. Только представьте себе, что Вендел в одиночку стоит дороже, чем четыре клуба РПЛ («Факел», «Балтика», «Урал» и «Пари НН»)!
Тройка самых дорогих игроков «Зенита» оценивается в 55 млн евро. Таким образом, Вендел, Клаудиньо и Дуглас Сантос дороже, чем 10 клубов РПЛ. Ну как тут соперничать с «Зенитом»?!
Минимальную трансферную стоимость среди игроков «Зенита» имеет 29-летний голкипер Александр Васютин – 400 тысяч евро. В «Урале» он входил бы в число 15 самых дорогих игроков, в «Факеле» – в 11, а в «Балтике» он был бы третьим от начала по стоимости игроков.
Двадцать игроков «Зенита» имеют трансферную стоимость дороже 1 млн евро. Больше только у «Спартака» – 23 игрока. Но и в заявке «красно-белых» 27 человек. При этом в той же «Балтике» нет ни одного футболиста с трансферной стоимость в 1 млн евро или более, а в «Факеле» такой игрок только один.
Зато у «Зенита» шесть человек дороже 10 млн евро. У «Краснодара» таких трое, у ЦСКА двое, а у «Спартака» и «Локомотива» ни один из футболистов не стоит 10 млн евро или больше. При этом трансферная стоимость 26 заявленных игроков «Факела» составляет всего 11,55 млн евро.
14 «Факелов», 9 «Балтик», 8 «Уралов»…
Если поделить стоимость игроков «Зенита» на стоимость игроков каждого из клубов РПЛ, то получим результат, который представлен в таблице ниже. Если брать только аутсайдеров по стоимости игроков («Факел», «Балтику», «Урал»), то можно было бы получить почти 27 клубов! Конкурировать с «Зенитом» могут только «Краснодар», ЦСКА и «Спартак», стоимость игроков которых не превысила двукратного значения. Восемь клубов РПЛ (ровно половина) имеют трансферную стоимость состава в 5 раз меньше, нежели у «Зенита».
Бесспорно, не деньги играют в футбол, но статистика вещь упрямая. Обыгрывать или даже конкурировать с «Зенитом», если стоимость твоих игроков в разы меньше, очень сложно.
Отношение стоимости состава «Зенита» к стоимости других клубов
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|
|
|«Зенит»
|159,3
|1
|«Краснодар»
|102,7
|1,6*
|«Спартак»
|94,5
|1,7
|ЦСКА
|82,4
|1,9
|«Локомотив»
|79,25
|2
|«Динамо»
|77,95
|2
|«Крылья Советов»
|46,48
|3,4
|«Ростов»
|42,4
|3,8
|«Сочи»
|27,3
|5,8
|«Ахмат»
|26,73
|6
|«Оренбург»
|25,25
|6,3
|«Рубин»
|24,25
|6,6
|«Пари НН»
|19,68
|8,1
|«Урал»
|19,35
|8,2
|«Балтика»
|18,2
|8,8
|«Факел»
|11,55
|13,8
*Значение 1,6 означает, что трансферная стоимость игроков «Зенита» больше аналогичного показателя «Краснодара».
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