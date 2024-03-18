Дороже, чем 10 клубов РПЛ: Сколько «Факелов» входит в состав «Зенита»

Питерский «Зенит» является самой дорогой командой РПЛ: самые дорогостоящие игроки, самая большая стоимость состава, самые высокие заработные платы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует стоимость других команд в сравнении с «Зенитом».

Дороже, чем 10 клубов РПЛ

В заявке питерского «Зенита» 25 человек. Самый дорогой игрок клуба и всей РПЛ в целом бразилец Вендел имеет трансферную стоимость в размере 22 млн евро. Второе место у Клаудиньо, который оценивается в 18 млн евро. Замыкает тройку самых дорогих игроков питерского клуба Дуглас Сантос. Трансферная стоимость 29-летнего игрока обороны – 15 млн евро. Только представьте себе, что Вендел в одиночку стоит дороже, чем четыре клуба РПЛ («Факел», «Балтика», «Урал» и «Пари НН»)!

Тройка самых дорогих игроков «Зенита» оценивается в 55 млн евро. Таким образом, Вендел, Клаудиньо и Дуглас Сантос дороже, чем 10 клубов РПЛ. Ну как тут соперничать с «Зенитом»?!

Минимальную трансферную стоимость среди игроков «Зенита» имеет 29-летний голкипер Александр Васютин – 400 тысяч евро. В «Урале» он входил бы в число 15 самых дорогих игроков, в «Факеле» – в 11, а в «Балтике» он был бы третьим от начала по стоимости игроков.

Двадцать игроков «Зенита» имеют трансферную стоимость дороже 1 млн евро. Больше только у «Спартака» – 23 игрока. Но и в заявке «красно-белых» 27 человек. При этом в той же «Балтике» нет ни одного футболиста с трансферной стоимость в 1 млн евро или более, а в «Факеле» такой игрок только один.

Зато у «Зенита» шесть человек дороже 10 млн евро. У «Краснодара» таких трое, у ЦСКА двое, а у «Спартака» и «Локомотива» ни один из футболистов не стоит 10 млн евро или больше. При этом трансферная стоимость 26 заявленных игроков «Факела» составляет всего 11,55 млн евро.

14 «Факелов», 9 «Балтик», 8 «Уралов»…

Если поделить стоимость игроков «Зенита» на стоимость игроков каждого из клубов РПЛ, то получим результат, который представлен в таблице ниже. Если брать только аутсайдеров по стоимости игроков («Факел», «Балтику», «Урал»), то можно было бы получить почти 27 клубов! Конкурировать с «Зенитом» могут только «Краснодар», ЦСКА и «Спартак», стоимость игроков которых не превысила двукратного значения. Восемь клубов РПЛ (ровно половина) имеют трансферную стоимость состава в 5 раз меньше, нежели у «Зенита».

Бесспорно, не деньги играют в футбол, но статистика вещь упрямая. Обыгрывать или даже конкурировать с «Зенитом», если стоимость твоих игроков в разы меньше, очень сложно.

Отношение стоимости состава «Зенита» к стоимости других клубов

Клуб Стоимость состава, млн евро Отношение стоимости состава «Зенита» к стоимости других клубов «Зенит» 159,3 1 «Краснодар» 102,7 1,6* «Спартак» 94,5 1,7 ЦСКА 82,4 1,9 «Локомотив» 79,25 2 «Динамо» 77,95 2 «Крылья Советов» 46,48 3,4 «Ростов» 42,4 3,8 «Сочи» 27,3 5,8 «Ахмат» 26,73 6 «Оренбург» 25,25 6,3 «Рубин» 24,25 6,6 «Пари НН» 19,68 8,1 «Урал» 19,35 8,2 «Балтика» 18,2 8,8 «Факел» 11,55 13,8

*Значение 1,6 означает, что трансферная стоимость игроков «Зенита» больше аналогичного показателя «Краснодара».

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