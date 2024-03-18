Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Новая школа»: Кто из известных игроков становится успешным тренером

18 Марта 2024 • 10:33 Комментировать

В последнее время в футбольном мире появился тренд доверять молодым тренерам. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило выделить самых ярких специалистов, которые совсем недавно были ещё игроками.

Венсан Компани («Бёрнли»)

37-летний бельгиец завершил карьеру футболиста в 2020 году. Большую часть времени он провёл в «Манчестер Сити», но также успел поиграть за «Гамбург» и «Андерлехт», который стал его последним клубом. После окончания карьеры Компани сразу же возглавил «Андерлехт» и проработал там два года, сумев завоевать бронзовые медали чемпионата. Кроме того, команда добиралась до полуфинала и финала национального Кубка. Летом 2022 года Компани принял английский «Бёрнли», с которым лихо стартовал в Чемпионшипе и в первом же сезоне вывел команду в АПЛ, набрав 101 очко в 46 турах, потерпев при этом всего три поражения. Конечно, сейчас «Бёрнли» борется за выживание в АПЛ, но здесь всё же сказывается разница в уровне футболистов. Однако пока у команды Компани не всё потеряно.

Микель Артета («Арсенал»)

41-летний испанец завершил свою профессиональную карьеру игрока в 2016 году. За карьеру он успел поиграть в «Барселоне», «ПСЖ», «Рейнджерсе», «Реал Сосьедаде», «Эвертоне» и «Арсенале». После окончания карьеры Артета сразу по приглашению своего соотечественника Хосепа Гвардиолы вошёл в тренерский штаб «Манчестер Сити», где проработал до 2019 года, после чего начал сольную карьеру в «Арсенале». На начальных этапах Артета подвергся невероятной критике за плохие результаты и отсутствие игры у «канониров», ходило много слухов о приближающейся отставке тренера, но руководство поверило в испанца и не прогадало. В первые два года «Арсенал» Артеты финишировал на восьмой позиции в АПЛ, при этом лондонцы умудрились выиграть Кубок Англии и Суперкубок страны, а спустя ещё один сезон «Арсенал» стал настоящим претендентом в борьбе за чемпионство. Команда большую часть сезона провела на вершине турнирной таблицы, но отдала трофей «Манчестер Сити» в последних турах. В этом сезоне «Арсенал» снова в лидерах, а накануне «канониры» впервые со времён выступления за команду Андрея Аршавина вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, выбив из турнира «Порту».

Хави Эрнандес («Барселона»)

Ещё один испанец, который объявил об уходе из футбола в 2019 году в возрасте 39 лет. На протяжении 17 лет он защищал цвета «Барселоны» и был лучшим игроком центра поля, но в 2015 году решил, что больше не тянет уровень клуба и отправился доигрывать в катарский «Аль-Садд», в котором отыграл ещё четыре сезона. После окончания карьеры игрока Хави было предложено возглавить «Аль-Садд», и новоиспечённый тренер принял новый вызов. За два года у руля Хави привёл команду к шести трофеям, став чемпионом Катара, выиграв Кубок звёзд, а также по два раза завоевав Кубок Катара и Кубок лиги. Стоит сказать, что в сезоне-2020/21 «Аль-Садд» не проиграл ни одного матча в национальном чемпионате. В ноябре 2021 года Хави ринулся спасать тонущую «Барселону». С ходу вернуть былую мощь команде не удалось, ведь в первом сезоне «сине-гранатовые» финишировали на второй позиции в Ла Лиге, отстав от «Реала» на 13 очков, а также впервые за много лет не вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Однако уже в следующем сезоне Хави выиграл с «Барселоной» Суперкубок Испании и привёл команду к золоту чемпионата, оторвавшись от «Реала» на десять баллов. При этом каталонцы снова провалились в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы не смогли пройти стыковые матчи, уступив «Манчестер Юнайтед». В текущей кампании империя Хави начала сыпаться, «Барселона» регулярно стала терять очки в матчах с аутсайдерами, футболисты в большом количестве стали получать травмы, а игра команды просто растворилась. Болельщики начали оказывать серьёзное давление на «Барселону» и самого Хави, но испанец оказался к этому не готов. После пяти пропущенных мячей в домашнем матче от «Вильярреала» Хави заявил, что оставит пост главного тренера «Барселоны» в конце этого сезона.

Даниэле де Росси («Рома»)

Практически всю карьеру итальянский хавбек провёл в «Роме» и лишь последние полгода защищал цвета аргентинской «Бока Хуниорс». Де России завершил карьеру футболиста в 2019 году, а спустя два года приступил к тренерской деятельности, став помощником Роберто Манчини в сборной Италии. Однако долго там де России не продержался и после Евро-2020 покинул команду. Осенью 2022 года де России начал самостоятельную карьеру, встав у руля СПАЛА из Серии B. За 17 матчей клуб одержал всего три победы и в феврале 2023 года де России ушёл из команды. В начале этого года он неожиданно для всех сменил Жозе Моуринью на посту главного тренера «Ромы». При этом стоит признать, что римляне лихо стартовали с новым тренером, проиграв всего два раза в 12 встречах.

Хаби Алонсо («Байер»)

«Байер» Хаби Алонсо — настоящее открытие европейского футбольного сезона! Свою игровую карьеру испанец завершил в 2017 году в «Баварии», однако ранее он играл за мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Эйбар» и «Реал Сосьедад». Сразу после окончания карьеры Алонсо «Реал» предложил ему работу, и тот стал тренировать в академии «сливочных». В 2019 году Алонсо перебрался во вторую команду «Реал Сосьедада» и проработал там три года, где его и приметил леверкузенский «Байер». В октябре 2022 года Алонсо стал новым наставником «Байера». Сначала получалось не очень, но позже «Байер» нащупал свою игру и выдал мощный отрезок на финише, проиграв всего два раза в 12 матчах чемпионата. Таким образом, команде удалось зацепиться за еврокубки. Отметим, что в первом же сезоне «Байер» добрался до полуфинала Лиги Европы, где уступил будущему победителю турнира – «Роме». Сезон-2023/24 стал прорывом для немецкого коллектива. По сей день «Байер» является единственной командой топ-лиг, которая ни разу не проиграла в сезоне во всех турнирах. На данный момент беспроигрышная серия клуба составляет 37 матчей. Сейчас «Байер» с огромным отрывом лидирует в Бундеслиге, опережая «Баварию» на десять очков. Кроме того, команда вышла в полуфинал Кубка Германии и 1/4 финала Лиги Европы, где совсем скоро узнает своего следующего соперника.

Помимо вышеупомянутых специалистов стоит также выделить:

  • Тиагу Мотта («Болонья»)
  • Альберто Джилардино («Дженоа»)
  • Дженнаро Гаттузо («Марсель»)
  • Фрэнк Лэмпард (Без клуба)
  • Стивен Джеррард («Аль-Иттифак»)
  • Валерий Карпин («Ростов» и сборная России)

 

Дмитрий Миляев


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Хави Эрнандес Микель Артета Хаби Алонсо де росси ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» «Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Мбаппе дал важное обещание «ПСЖ» Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков: Если выпрыгнет чудовище и откусит Алькарасу «одно место», тогда он может проиграть Медведеву Канарейкин объяснил, за счёт чего «Металлург» добился победы над «Спартаком» «Металлург» разобрался со «Спартаком» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Марта
11:54 · Россия. Премьер-лига
Бистрович: У «Балтики» есть всё, чтобы остаться в РПЛ»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Футболистов такого уровня, как Мэддисон, в российском футболе ещё не появилось»
11:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Терехов: «Карьеру в сборной я не завершаю»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Кордоба приостановил переговоры с «Краснодаром»
11:21 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА предложил 650 тысяч евро за полузащитника
10:59 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Не обсуждаем внутри команды возможную отставку Абаскаля»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Волков: «Отстранение сборной? У нас всё впереди»
10:49 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» поздравил Рахимова
10:46 · Россия. Премьер-лига
Харин: «Методы работы Ромащенко и Карпина чем-то схожи»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Зенит» становился чемпионом при командной работе российских и бразильских футболистов»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Алдонин рассказал, при каком условии ЦСКА отпустит Чалова в другой клуб
10:07 · Россия. Премьер-лига
Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу» для рассмотрения»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Волков заявил о желании выступать в Европе
09:37 · Россия. Премьер-лига
Короман назвал трёх лучших сербов в истории РПЛ
09:26 · Кубок России
Кечинов: «Спартаку» будет тяжело пройти «Зенит» в Кубке России»
Все новости
Рекомендуем