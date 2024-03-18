«Новая школа»: Кто из известных игроков становится успешным тренером

В последнее время в футбольном мире появился тренд доверять молодым тренерам. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило выделить самых ярких специалистов, которые совсем недавно были ещё игроками.

Венсан Компани («Бёрнли»)

37-летний бельгиец завершил карьеру футболиста в 2020 году. Большую часть времени он провёл в «Манчестер Сити», но также успел поиграть за «Гамбург» и «Андерлехт», который стал его последним клубом. После окончания карьеры Компани сразу же возглавил «Андерлехт» и проработал там два года, сумев завоевать бронзовые медали чемпионата. Кроме того, команда добиралась до полуфинала и финала национального Кубка. Летом 2022 года Компани принял английский «Бёрнли», с которым лихо стартовал в Чемпионшипе и в первом же сезоне вывел команду в АПЛ, набрав 101 очко в 46 турах, потерпев при этом всего три поражения. Конечно, сейчас «Бёрнли» борется за выживание в АПЛ, но здесь всё же сказывается разница в уровне футболистов. Однако пока у команды Компани не всё потеряно.

Микель Артета («Арсенал»)

41-летний испанец завершил свою профессиональную карьеру игрока в 2016 году. За карьеру он успел поиграть в «Барселоне», «ПСЖ», «Рейнджерсе», «Реал Сосьедаде», «Эвертоне» и «Арсенале». После окончания карьеры Артета сразу по приглашению своего соотечественника Хосепа Гвардиолы вошёл в тренерский штаб «Манчестер Сити», где проработал до 2019 года, после чего начал сольную карьеру в «Арсенале». На начальных этапах Артета подвергся невероятной критике за плохие результаты и отсутствие игры у «канониров», ходило много слухов о приближающейся отставке тренера, но руководство поверило в испанца и не прогадало. В первые два года «Арсенал» Артеты финишировал на восьмой позиции в АПЛ, при этом лондонцы умудрились выиграть Кубок Англии и Суперкубок страны, а спустя ещё один сезон «Арсенал» стал настоящим претендентом в борьбе за чемпионство. Команда большую часть сезона провела на вершине турнирной таблицы, но отдала трофей «Манчестер Сити» в последних турах. В этом сезоне «Арсенал» снова в лидерах, а накануне «канониры» впервые со времён выступления за команду Андрея Аршавина вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, выбив из турнира «Порту».

Хави Эрнандес («Барселона»)

Ещё один испанец, который объявил об уходе из футбола в 2019 году в возрасте 39 лет. На протяжении 17 лет он защищал цвета «Барселоны» и был лучшим игроком центра поля, но в 2015 году решил, что больше не тянет уровень клуба и отправился доигрывать в катарский «Аль-Садд», в котором отыграл ещё четыре сезона. После окончания карьеры игрока Хави было предложено возглавить «Аль-Садд», и новоиспечённый тренер принял новый вызов. За два года у руля Хави привёл команду к шести трофеям, став чемпионом Катара, выиграв Кубок звёзд, а также по два раза завоевав Кубок Катара и Кубок лиги. Стоит сказать, что в сезоне-2020/21 «Аль-Садд» не проиграл ни одного матча в национальном чемпионате. В ноябре 2021 года Хави ринулся спасать тонущую «Барселону». С ходу вернуть былую мощь команде не удалось, ведь в первом сезоне «сине-гранатовые» финишировали на второй позиции в Ла Лиге, отстав от «Реала» на 13 очков, а также впервые за много лет не вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Однако уже в следующем сезоне Хави выиграл с «Барселоной» Суперкубок Испании и привёл команду к золоту чемпионата, оторвавшись от «Реала» на десять баллов. При этом каталонцы снова провалились в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы не смогли пройти стыковые матчи, уступив «Манчестер Юнайтед». В текущей кампании империя Хави начала сыпаться, «Барселона» регулярно стала терять очки в матчах с аутсайдерами, футболисты в большом количестве стали получать травмы, а игра команды просто растворилась. Болельщики начали оказывать серьёзное давление на «Барселону» и самого Хави, но испанец оказался к этому не готов. После пяти пропущенных мячей в домашнем матче от «Вильярреала» Хави заявил, что оставит пост главного тренера «Барселоны» в конце этого сезона.

Даниэле де Росси («Рома»)

Практически всю карьеру итальянский хавбек провёл в «Роме» и лишь последние полгода защищал цвета аргентинской «Бока Хуниорс». Де России завершил карьеру футболиста в 2019 году, а спустя два года приступил к тренерской деятельности, став помощником Роберто Манчини в сборной Италии. Однако долго там де России не продержался и после Евро-2020 покинул команду. Осенью 2022 года де России начал самостоятельную карьеру, встав у руля СПАЛА из Серии B. За 17 матчей клуб одержал всего три победы и в феврале 2023 года де России ушёл из команды. В начале этого года он неожиданно для всех сменил Жозе Моуринью на посту главного тренера «Ромы». При этом стоит признать, что римляне лихо стартовали с новым тренером, проиграв всего два раза в 12 встречах.

Хаби Алонсо («Байер»)

«Байер» Хаби Алонсо — настоящее открытие европейского футбольного сезона! Свою игровую карьеру испанец завершил в 2017 году в «Баварии», однако ранее он играл за мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Эйбар» и «Реал Сосьедад». Сразу после окончания карьеры Алонсо «Реал» предложил ему работу, и тот стал тренировать в академии «сливочных». В 2019 году Алонсо перебрался во вторую команду «Реал Сосьедада» и проработал там три года, где его и приметил леверкузенский «Байер». В октябре 2022 года Алонсо стал новым наставником «Байера». Сначала получалось не очень, но позже «Байер» нащупал свою игру и выдал мощный отрезок на финише, проиграв всего два раза в 12 матчах чемпионата. Таким образом, команде удалось зацепиться за еврокубки. Отметим, что в первом же сезоне «Байер» добрался до полуфинала Лиги Европы, где уступил будущему победителю турнира – «Роме». Сезон-2023/24 стал прорывом для немецкого коллектива. По сей день «Байер» является единственной командой топ-лиг, которая ни разу не проиграла в сезоне во всех турнирах. На данный момент беспроигрышная серия клуба составляет 37 матчей. Сейчас «Байер» с огромным отрывом лидирует в Бундеслиге, опережая «Баварию» на десять очков. Кроме того, команда вышла в полуфинал Кубка Германии и 1/4 финала Лиги Европы, где совсем скоро узнает своего следующего соперника.

Помимо вышеупомянутых специалистов стоит также выделить:

Тиагу Мотта («Болонья»)

Альберто Джилардино («Дженоа»)

Дженнаро Гаттузо («Марсель»)

Фрэнк Лэмпард (Без клуба)

Стивен Джеррард («Аль-Иттифак»)

Валерий Карпин («Ростов» и сборная России)

Дмитрий Миляев