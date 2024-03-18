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Почему болельщики «Спартака» ненавидят Черчесова и не хотят, чтобы он возглавил клуб

18 Марта 2024 • 12:00 Комментировать

Летом «Спартак», видимо, сменит главного тренера. Одним из кандидатов называется Станислав Черчесов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему поклонники «красно-белых» против такого выбора. 

Душевная боль от предыдущего опыта 

Станислав Черчесов выиграл чемпионаты нескольких стран и пробился в четвертьфинал, но это всё было после его работы в «Спартаке». Он мог привести «красно-белых» к чемпионству, попади Баженов в пустые ворота в Раменском. 

В следующем же сезоне москвичи сбавили. После Евро «Спартак» потерпел унизительные поражения от ЦСКА (1:5) и от киевского «Динамо» (1:4) в Лиге чемпионов. Два позора в матчах с принципиальными соперниками за пару дней остались болезненной раной. Вдобавок к этому Черчесов в качестве крайних тогда назвал Егора Титова, Максима Калиниченко и Моцарта. При этом последнего позже вернули, а вот любимцев публики, по сути, просто выгнали, не дав даже проститься с трибунами по-человечески. 

Многие поклонники так и затаили обиду на тренера, который дважды опозорился, но не взял вину на себя, а просто переложил её на любимцев трибун. 

Предпочтение «Динамо» «Спартаку»

Когда в 2014 году пошли разговоры, что Черчесов может вернуться в «Спартак» после ухода Валерия Карпина, этому были не рады не все болельщики команды. Наставник, как известно, провёл переговоры с руководством клуба. Однако в итоге Черчесов возглавил «Динамо».

Это решение наставника отвернуло от него тех болельщиков «Спартака», которые хотели его возвращения. Многие просто откровенно не поняли, как бывший игрок клуба возвращению в стан «красно-белых» предпочёл работу в стане одного из главных идеологических соперников. Злые языки говорили, что Черчесов предпочёл «Динамо» из-за денег. Сложно сказать, насколько это правда. Однако факт в том, что многие посчитали, что тренер буквально «продал» шанс на возвращение.

Вопросы к результатам

Помимо грустного прошлого в отношении Черчесова, связанного именно со «Спартаком», у поклонников «красно-белых» есть вопросы к тренеру и с точки зрения результатов. Чемпионства в Польше и Венгрии не выглядят какими-то невероятными успехами, тем более что в обоих случаях наставник возглавлял самые сильные клубы стран. При этом не стоит забывать, что из «Ференцвароша» Черчесов был уволен после вылета команды в Лиге чемпионов от представителя Фарерских островов.

Успех со сборной на чемпионате был. Однако не очень понятно, как на клубном применить победы над Саудовской Аравией, Египтом и успех в серии пенальти с испанцами. Да и не забудем, что потом был Евро, где россияне провалилась под руководством Черчесова. Так что тренер и со спортивной точки зрения не кажется для поклонников «Спартака» идеальной кандидатурой.  

Нежелание русских тренеров

Помимо всего прочего, поклонники «Спартака» в принципе не очень хотят видеть на посту главного тренера россиянина из другого клуба. Объясняется это уверенностью, что у любого наставника есть агент, у которого, в свою очередь, есть свои интересы. «Спартак» – один из лидеров ежегодных отчётностей по количеству выплат посредникам. Отсутствие же результатов показывает, что такие траты на агентов ни к чему не приводят.

По этой причине Черчесов, как и любой другой российский специалист, не выглядит желанным кандидатом. Болельщики «Спартака» хотят видеть независимого тренера, который свободен от различных групп интересов.

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Роман Андреев


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