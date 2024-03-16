Почему «Спартаку» выгоднее вылететь от «Зенита» в Кубке России

В пятницу участники Кубка России узнали своих соперников по следующей стадии. Кризисный «Спартак» встретится с «Зенитом». Сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» кажется, что «красно-белым» выгоднее проиграть питерцам по сумме двух матчей.

Последняя возможность получить второй шанс

Плей-офф Кубка России отличается тем, что в Пути РПЛ есть второй шанс. При проигрыше по сумме двух матчей имеется шанс пробиться через Путь регионов. Однако эта возможность остаётся лишь до текущей стадии полуфинала Пути РПЛ. Победители текущих пар верхней части определят между собой финалиста всего Кубка России, а проигравший завершит выступление в турнире.

И вот тут кажется, что больше шансов побороться за выход в решающий матч из нижней части таблицы. Чтобы пробиться в финал, «Спартаку» по сумме двух матчей теперь надо обыграть «Зенит», а потом, скорее всего, ЦСКА. При этом с «армейцами» права на ошибку не будет. Если же «Спартак» не пройдёт питерцев, то его соперниками станут, скорее всего, победители пар «Локомотив» – «Ростов» или «Ахмат» – «Динамо». Учитывая, что «бело-голубые», вероятно, к тому моменту будут вести борьбу за чемпионство, Кубок может быть менее важным для них. Остальные же соперники и «Балтика», которая выглядит аутсайдером в паре с ЦСКА, кажутся более проходимыми, чем сам «армейский» клуб.

Матчи с «Зенитом» делают апрельский календарь для «Спартака» непроходимым

Если взглянуть на календарь «Спартака» в апреле, то очевидно, что какими-то матчами придётся жертвовать. После домашней встречи с «Зенитом» в Кубке «красно-белых» ждут пять гостевых встреч подряд! Поединок с «Динамо» будет в Москве, но мотивированная дружина Лички будет очень опасна. Затем запланирована поездка в Сочи, выезд в Санкт-Петербург на ответную игру, вояж в Ростов-на-Дону, где не работает аэропорт, после чего выездное дерби с ЦСКА посреди недели, и ещё один внутригородской наконец домашний поединок с «Локомотивом».

Матч Ориентировочная дата «Зенит» (Кубок, дома) 3 апреля «Динамо» (РПЛ, в гостях) 7 апреля «Сочи» (РПЛ, в гостях) 14 апреля «Зенит» (Кубок, в гостях) 17 апреля «Ростов» (РПЛ, в гостях) 21 апреля ЦСКА (РПЛ, в гостях) 25 апреля «Локомотив» (РПЛ, дома) 28 апреля

Учитывая, что Гильермо Абаскалю крайне важно показать хороший результат, матчи с «Зенитом» в Кубке выглядят теми самыми, где можно сэкономить силы. Вылет от питерцев не станет фатальным, зато будет шанс набрать очки в чемпионате. Добавим, что «Динамо» наверняка побережёт силы и не полетит в Хабаровск основным составом перед встречей со «Спартаком» в Премьер-лиге.

В общем, по прагматичным подсчетам «Спартаку» лучше не прикладывать усилий, чтобы пройти «Зенит». Да и, откровенно говоря, кажется, что «Спартаку» проще будет обыграть тех же питерцев или ЦСКА в одном взятом матче в финале, чем пройти кого-то из них, а уж тем более обоих в двух раундах.

«Зенит» сыграет против «Спартака», ЦСКА ожидает противостояние против «Балтики» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Определились пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Роман Андреев