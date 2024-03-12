«Спартак» готов заплатить за иностранного тренера – названо имя

Московский «Спартак» занимается поиском нового наставника. Как сообщает A Bola, руководство «красно-белых» всерьез нацелилось на главного тренера португальской «Браги» Артура Жорже.

Источник подчеркивает, что российский клуб готов выплатить за специалиста денежную компенсацию. На подписании Жорже настаивает спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал.

Сейчас пост наставника «Спартака» занимает испанский специалист Гильермо Абаскаль. В последнем матче команда потерпела домашнее поражение от «Факела» со счетом 0:2. По итогам 20 туров чемпионата России «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице.

«Скриньте»: Генич назвал следующего тренера «Спартака»