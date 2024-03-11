«Скриньте»: Генич назвал следующего тренера «Спартака»

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, кто будет следующим главным тренером московского «Спартака».

«Следующий тренер «Спартака» - Валерий Карпин. Скриньте», - оставил сообщение Константин в своих социальных сетях.

В настоящий момент Карпин занимает пост наставника в «Ростове» и сборной России.

В матче 20-го тура Премьер-лиги «Спартак» на своем поле принимал воронежский «Факел». «Народная команда» потерпела неожиданное поражение со счетом 0:2. После 20 туров чемпионата подопечные Гильермо Абаскаля с 31 очком занимают шестое место в таблице.

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