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«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого оформил третью победу подряд в официальных матчах

08 Марта 2024 • 17:14 Комментировать

В Китае завершился матч второго тура чемпионата страны. В рамках встречи «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого уверенно обыграл гостей из «Циндао Вест Кост» (2:0).

Таким образом, клуб Слуцкого победил уже во всех трёх матчах официального уровня, которые были у него с «Шанхай Шеньхуа». Сначала Леонид Викторович завоевал Суперкубок, обыграв в дерби «Шанхай Порт» (1:0). Затем в первом туре нового сезона чемпионата Китая был обыгран на выезде клуб «Мэйчжоу Хакка» (2:0).

После победы в первом туре «Шанхай Шеньхуа» пока что стал единоличным лидером Суперлиги с шестью баллами.

Ранее Слуцкий заявил, что в Китае футболисты выполняют его требования, в отличии от российских игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа
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