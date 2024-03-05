Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Китая по футболу

Слуцкий заявил, что в Китае футболисты выполняют его требования, а отличии от российских игроков

05 Марта 2024 • 21:40 Комментировать (1)
Шанхай Шеньхуа
...
Циндао Вест Коаст
08.03 15:00

Российский специалист Леонид Слуцкий рассказал о своей работе в китайском клубе «Шанхай Шеньхуа».

По его словам, в клубе никто не говорит на английском языке, но все выполняют его требования.

- Никто не говорит на английском, но все мило улыбаются, и выполняют твои требования в отличие от некоторых российских футболистов, -  рассказал тренер на YouTube-канале «Суперлига».

Слуцкий был назначен на должность главного тренера «Шанхай Шеньхуа» в декабре прошлого года. «Шанхай Шеньхуа» одержал победу в матче за Суперкубок Китая над клубом «Шанхай Порт», тем самым завоевав первый трофей под руководством российского специалиста. 3 марта клуб Слуцкого в первом туре чемпионата Китая обыграл «Мэйчжоу Хакка» со счётом 2:0. В следующем туре «Шанхай Шеньхуа» на своём поле примет «Циндао Вест Коаст». Встреча пройдёт 8 марта и начнётся в 15:00 по московскому времени.

52-летний Слуцкий в России тренировал ЦСКА, «Рубин» и ряд других клубов. Также он работал со сборной России на Евро-2016. Помимо этого он тренировал «Халл Сити» и «Витесс».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

Новости по матчу

09 Февраля
22:25
Слуцкий рассказал, как различает китайских игроков
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ШАНХАЙ ШЕНЬХУА ЦИНДАО ВЕСТ КОАСТ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
05 Марта 2024 в 21:43
Слуцкий заявил, что в Китае футболисты выполняют его требования, а отличии от российских игроков
========================================
ай малаца - гыраматей.. )))
Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей «Реал» готовит громкую продажу звезды команды Судья объяснил скандальное удаление Беллингема ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» «Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией» ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей Как фактор «Барселоны» может помешать Холанну стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги Мусиала отказался продлевать контракт с «Баварией», игрок хочет в АПЛ
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках»
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Марта
21:40 · Китай
Слуцкий заявил, что в Китае футболисты выполняют его требования, а отличии от российских игроков 1
03 Марта
17:22 · Китай
​Клуб Слуцкого победно стартовал в чемпионате Китая
01 Марта
14:49 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес оценил тренерский уровень Слуцкого
26 Февраля
21:32 · Китай
Белоус — о переезде Слуцкого в Китай: «Меня это не удивило»
16:55 · Китай
Непомнящий: «В победе «Шанхай Шэньхуа» есть заслуга Слуцкого»
12:07 · Китай
Генич оценил первый трофей Слуцкого в Китае
11:17 · Китай
Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий оценил успехи своего тёзки в Китае
09:23 · Китай
Ветеран ЦСКА: «Как в тренера в Слуцкого я не верю»
25 Февраля
21:29 · Китай
Мостовой: Слуцкий? Мне неинтересен чемпионат Монголии 4
17:08 · Китай
​Слуцкий отреагировал на первый трофей в Китае
16:56 · Китай
Тарханов: «Китайский футбол стал популярнее благодаря Слуцкому»
15:54 · Китай
Непомнящий — о трофее Слуцкого: «Не сказал бы, что китайский футбол развивается»
15:37 · Китай
Сёмин поздравил Слуцкого с победой в Суперкубке Китая
14:35 · Россия. Премьер-лига
Тарханов прокомментировал первый трофей Слуцкого в Китае
14:23 · Россия. Премьер-лига
Дзюба одним словом отреагировал на трофей Слуцкого
Все новости
Рекомендуем