Слуцкий заявил, что в Китае футболисты выполняют его требования, а отличии от российских игроков

Российский специалист Леонид Слуцкий рассказал о своей работе в китайском клубе «Шанхай Шеньхуа».

По его словам, в клубе никто не говорит на английском языке, но все выполняют его требования.

- Никто не говорит на английском, но все мило улыбаются, и выполняют твои требования в отличие от некоторых российских футболистов, - рассказал тренер на YouTube-канале «Суперлига».

Слуцкий был назначен на должность главного тренера «Шанхай Шеньхуа» в декабре прошлого года. «Шанхай Шеньхуа» одержал победу в матче за Суперкубок Китая над клубом «Шанхай Порт», тем самым завоевав первый трофей под руководством российского специалиста. 3 марта клуб Слуцкого в первом туре чемпионата Китая обыграл «Мэйчжоу Хакка» со счётом 2:0. В следующем туре «Шанхай Шеньхуа» на своём поле примет «Циндао Вест Коаст». Встреча пройдёт 8 марта и начнётся в 15:00 по московскому времени.

52-летний Слуцкий в России тренировал ЦСКА, «Рубин» и ряд других клубов. Также он работал со сборной России на Евро-2016. Помимо этого он тренировал «Халл Сити» и «Витесс».