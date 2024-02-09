Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, как различает китайских игроков.

- Когда мы изучали игроков, у нас были очень большие сложности. Они возникают до сих пор. Мы узнали, как лучше всего называть того или иного игрока. Когда к нам приходил официальный протокол, я всегда просил, чтобы писали не полное имя, а ставили номер игрока. Сейчас уже спокойно называем всех по именам.

Запомнить всех на самом деле не сложно. Это миф. Для нас все азиаты на одно лицо, для них все европейцы на одно лицо. Я работал в Калмыкии и у меня есть опыт работы с азиатскими футболистами. Понимаю, что не на одно лицо - они, может быть, даже больше отличаются, чем европейцы. Возможно, они меня путают с Василием Березуцким или с Олегом Яровинским, но я их не путаю, - приводит слова Слуцкого «Лига Ставок».

Слуцкий был назначен главным тренером «Шанхая» в конце прошлого года. Вчера его команда со счетом 0:6 уступила «Зениту» на Кубке равноправия. В прошлом сезоне «Шанхай Шеньхуа» занял пятое место в чемпионате Китая.

В России Слуцкий тренировал «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА и «Рубин».