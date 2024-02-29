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Что делает Глушаков: зачем полузащитник подписал контракт с «Урарту» на четыре месяца

29 Февраля 2024 • 10:01 Комментировать

Денис Глушаков решил продолжить карьеру в Армении, подписав контракт с «Урарту». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается, зачем ветеран продолжает играть в футбол.

Скитания Глушакова

В последние годы карьеру полузащитника сложно описать иначе как скитания. После скандального ухода из «Спартака» Глушаков провёл один сезон в «Ахмате», полтора – в «Химках» и половину сезона – в «Пари НН». В сентябре прошлого года ветеран покинул российскую элиту и отметился в «Спартаке» из Костромы из Второй лиги, а теперь отправился в Армению, в «Урарту». Глушаков надеялся зимой вернуться в Премьер-лигу, проведя сборы в «Ростове», но донской клуб готов был пригласить его только с прицелом на тренерскую работу. Однако хавбек хочет играть, но на высоком уровне его никто не ждёт.

В чём мотивация Глушакова?

Откровенно говоря, сказать сложно. Это область догадок, и более или менее серьёзной выглядит одна – это попытка доказать. Из «Спартака», который стал главным клубом в его карьере, Глушаков ушёл на волне большого скандала. Тогда сообщалось, что Массимо Каррера после чемпионства уже не видел в полузащитнике необходимых качеств, что не устраивало самого хавбека. Есть ощущение, что с тех пор Глушаков пытается доказать, что он всё ещё способен. Тем не менее хавбек нигде ничего так и не показал после ухода из стана «красно-белых». Даже в Костроме он не смог стать настоящим лидером.

Теперь Глушаков, вероятно, попытается доказать, что ещё способен приносить результат, хотя бы на уровне Армении выиграть чемпионат, получить шанс выступить в еврокубках. Тем не менее с каждым годом становится лишь очевиднее, что время Глушакова давно прошло.

Начало тренерской карьеры?

Есть ещё одна причина, по которой Глушаков мог выбрать «Урарту». Сам полузащитник рассматривает для себя возможность тренерской карьеры, и в этом смысле переезд в армянский клуб не выглядит совсем уж бесполезным. Главным тренером «Урарту» является Дмитрий Гунько. Большинству он запомнился по неудачному периоду в «Спартаке», но это лишь вершина айсберга. Гунько здорово работал с молодёжной командой «красно-белых», при этом многие специалисты отмечали, что он отличный методист. У него не получилось в основе реализовать свои знания, но при этом он хорошо обученный наставник, у которого есть что почерпнуть. Кстати, на уровне Армении Гунько свои способности реализует. С «Ноа» и «Араратом-Арменией» он выигрывал серебро местного чемпионата, а в минувшем сезоне с «Урарту» оформил «золотой дубль», получив приз лучшему тренеру сезона.

Такая мотивация у многих может вызвать саркастический смех. Однако хочется напомнить, как Хосеп Гвардиола завершал игровую карьеру. Тогда ветеран уехал в скромный мексиканский «Дорадос», где полузащитнику не то что не платили зарплату, а он сам поддерживал сотрудников клуба деньгами из-за постоянных задержек. Ни о каких трофеях говорить не приходилось, а город Кульякан вообще-то был эпицентром нарковойн Мексики. Гвардиола переехал ради того, чтобы поработать под руководством Хуана Мануэля Лильо. Испанец высоко оценивал взгляд наставника на тактику и футбол. При этом Лильо как главный тренер ничего толком не добился, а сейчас является ассистентом как раз Гвардиолы.

Не хочется проводить параллели между Гвардиолой и Глушаковым, а также Лильо и Гунько. Тем не менее легко предположить, что ветеран хочет поучиться, а это всегда достойно уважения.

Экс-игрок «Спартака» Глушаков нашёл себе новый клуб

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
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