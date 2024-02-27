Российский полузащитник Денис Глушаков нашел себе новое место работы. 37-летний футболист заключил трудовое соглашение с армянским «Урарту», об этом сообщает пресс-служба клуба. За этот коллектив опытный игрок будет выступать под восьмым номером.

Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак». Денис известен в чемпионате России по выступлениям за «Локомотив», московский «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». На его счету 57 матчей и пять голов за сборную страны.

Глушаков зимой принял участие в тренировочном сборе «Ростова», однако «жёлто-синие» не предложили полузащитнику сотрудничество.