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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров удивил выбором нового тренера для «Ливерпуля»

03 Февраля 2024 • 09:47 Комментировать (1)

Экс-полузащитник национальной сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги, а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров предложил кандидатуры российских тренеров для «Ливерпуля».

«Карпин или Шалимов», - заявил Владимир в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что нынешний главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет мерсисайдцев после завершения нынешнего сезона. 56-летний немецкий специалист руководит командой с 2015 года. При Клоппе «красные» становились чемпионами Английской премьер-лиги и выигрывали Лигу чемпионов.

«Не хочу быть пассажиром»: Клопп объяснил уход из «Ливерпуля»

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Валерий Карпин Владимир Быстров Игорь Шалимов ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Fanat_RealMadrid
03 Февраля 2024 в 10:35
ну очень авторитетное мнение)
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