Быстров удивил выбором нового тренера для «Ливерпуля»

Экс-полузащитник национальной сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги, а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров предложил кандидатуры российских тренеров для «Ливерпуля».

«Карпин или Шалимов», - заявил Владимир в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что нынешний главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет мерсисайдцев после завершения нынешнего сезона. 56-летний немецкий специалист руководит командой с 2015 года. При Клоппе «красные» становились чемпионами Английской премьер-лиги и выигрывали Лигу чемпионов.

«Не хочу быть пассажиром»: Клопп объяснил уход из «Ливерпуля»