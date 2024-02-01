«Не хочу быть пассажиром»: Клопп объяснил уход из «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал свое решение покинуть мерсисайдский клуб, который он тренирует с 2015 года.

«Не скажу, что я хочу уходить. Но должен сделать это. Если я не могу быть тем тренером, который приведет команду к триумфу в Лиге чемпионов, то зачем продолжать? Не хочу быть в качестве пассажира. Поэтому я решил уйти», - передает слова немецкого тренера TNT Sports.

После 22 туров Премьер-лиги «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя - «Манчестер Сити» - на пять очков.

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