Гладилин: «Спартаку» нужно разобраться со своими вратарями

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию, согласно которой «красно-белые» хотят усилить вратарскую позицию.

«А что со старыми делать? Там есть Максименко и Селихов, которые постоянно сражаются за место в основе, а также еще и Свинов. И они еще одного хотят купить? Сначала нужно разобраться с теми, кто уже есть», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю стоит обратиться за советом к Артёму Реброву, но если тренер хочет держать в команде четырех голкиперов, то в работе с вратарями он ничего не понимает.

Ранее сообщалось, что «Спартак» следит за игрой Станислава Агкацева и Ильи Лантратова.