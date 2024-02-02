Московский «Спартак» заинтересован в приглашении нового голкипера.

Как стало известно порталу «РБ Спорт», «красно-белые» контактировали с «Краснодаром» по поводу вратаря Станислава Агкацева. Кроме того, по данным источника, представители «Спартака» встречались с «Локомотивом» насчет Ильи Лантратова.

Сообщается, что «Спартак» ищет нового голкипера, так как Александр Селихов и Александр Максименко не вызывают сильного доверия.

Ранее появилась информация, что столичному коллективу были предложены услуги вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева, однако клуб не заинтересовался в таком трансфере.