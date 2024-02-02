55-летний Карпин: «Не замечаю за собой признаков старого человека»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о своем дне рождения. В пятницу, 2 февраля, специалисту исполнилось 55 лет.

«Не замечаю за собой признаков старого человека. Единственное что беспокоит - не могу долго спать. Говорят же - старенькие долго не спят», - приводит слова специалиста Sport24.

Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 2021 года. Под его руководством «Ростов» занимает десятое место в Премьер-лиге после 18 туров. На счету команды 21 балл.

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