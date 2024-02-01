«Пока петух в жопу не клюнет - никто не шевелится»: Карпин объяснил слова про «дебилов»

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о своем скандальном интервью после поединка 17-го тура Премьер-лиги против московского ЦСКА. Встреча на «ВЭБ Арене» прошла в условиях сильного снегопада. Специалист заявил, что только «дебилы» могли принять решение о проведении игры в такую погоду.

«Пока петух в жопу не клюнет - никто не пошевелится. Если бы я выразился спокойней, про этот матч забыли бы. Чтобы кто-то обратил внимание на какую-то проблематику, приходится говорить так», - передает слова специалиста Sport24.

За свои резкие слова Карпин был дисквалифицирован на два поединка, один из них – условно. После 18 туров «Ростов» с 21 очком занимает десятое место в турнирной таблице.