Наумов оценил нового форварда «Локомотива»

Николай Наумов, экс-президент московского «Локомотива» оценил недавнее подписание в атаку «железнодорожников» - это приход форварда Саида Хамулича из французской «Тулузы». Хамулич пополнил «Локо» в рамках арендного соглашения.

«Полагаю, трансфер оправдан. Сулейманов не набрал оптимальные кондиции, он не играет постоянно и стабильно на приличном уровне. Дзюба вот в возрасте, поэтому взяли Хамулича. Попробовать, почему бы нет?», - говорит Наумов Vprognoze.ru.

Кстати, 1 февраля «Локомотив» объявил ещё об одном подписании новичка из чемпионата Франции – это экс-защитник «Страсбурга» Жерзино Ньямси.