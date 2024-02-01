Защитник Жерзино Ньямси – игрок московского «Локомотива». О трансфере официально сообщает пресс-служба «железнодорожников». Клуб представил новичка линии обороны эффектным видео.

Контракт с защитником москвичи подписали до лета 2027 года. Сумма трансфера составила 3,5 млн евро, плюс возможные бонусы.

Последним клубом Ньямси до перехода в «Локо» был клуб французской Лиги 1, «Страсбург». За него Ньямси выступал с лета 2021 года после перехода из «Ренна». В этом сезоне Жерзино провёл за клуб из Эльзаса 13 матчей, все – в рамках французской Лиги 1. Основная позиция новичка «Локо» на зелёном прямоугольнике – центральный защитник.