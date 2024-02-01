Карпин назвал три вещи, которые помогают ему отдохнуть от футбола

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, какие вещи в этом мире хоть на немного заставляют его отдохнуть от главного занятия в жизни – тренерского дела.

«Кино, музыка, хорошая компания друзей, с которыми давно не виделся — не тренерский штаб (смеётся). Вот это расслабляет, хоть ненадолго отключаю голову от забот», - говорит тренер порталу Sport24.

Напомним, что Карпин совмещает свои посты в «Ростове» и национальной сборной России – и там, и там он главный тренер. Единственное исключение – команда России пока не играет официальные матчи, в отличие от «Ростова».

Ранее Валерий Георгиевич ответил на вопрос о своём возможном уходе из «Ростова».