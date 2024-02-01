Карпин - об уходе из «Ростова»: «Я в диком порядке»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин пообщался с журналистами в преддверии старта Зимнего Кубка РПЛ.

«Никто не говорил, что я куда-то собираюсь. Просто сказал, что в жизни может случиться момент, когда человек скажет: «Да пошло оно все». Говорить, что я куда-то собираюсь, неправильно. Я в диком порядке», - приводятся слова российского специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Зимний Кубок состоится в период со второго по 14 февраля в ОАЭ.

В чемпионате России «Ростов» занимает десятое место. После 18 туров подопечные Карпина набрали 21 очко. В следующем матче РПЛ команда сыграет с «Крыльями Советов».