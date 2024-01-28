Силкин: «Если Скопинцев перейдёт в «Зенит», это будет потеря для «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном трансфере защитника столичного клуба Дмитрия Скопинцева в питерский «Зенит».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что команда с берегов Невы предложила за игрока шесть миллионов евро, но «бело-голубые» готовы отпустить его за 14 миллионов евро.

Специалист отметил, что Скопинцев уже не в том возрасте, чтобы кому-то что-то доказывать.

«Для «Динамо» он игрок основного состава, креативный. Если Скопинцев перейдет в «Зенит», это будет потеря для «Динамо», - приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Соглашение Скопинцева с «Динамо» рассчитано до лета 2027 года.