Известны подробности контракта новичка «Сочи» Юкича

Австрийский новичок «Сочи» Александар Юкич подписал с южанами контракт на три с половиной года. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Полузащитник разорвал истекавший летом договор с «Аустрией» и пришел в команду Роберта Морено будучи свободным агентом.

«Парень настырный, агрессивный, делает большой объем работы. У австрийцев исполнял все стандарты. В этом он будет конкурировать с 38-летним Кристианом Нобоа», - добавляет Карпов.

Напомним, что «Сочи» представил новичка из венской «Аустрии» вечером вторника. Также портал Transfermarkt сообщил, что клуб подписал армянского полузащитника Ованеса Арутюняна.