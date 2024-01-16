«Сочи» пополнил хавбек сборной Армении

Состав «Сочи» пополнил армянский полузащитник и игрок национальной сборной своей страны Ованес Арутюнян. Официально соцсети южан о трансфере пока не сообщают, но на портале Transfermarkt уже показаны некоторые подробности сделки.

Так, 24-летний уроженец Еревана заключил с сочинцами контракт до середины 2027 года. А сумма компенсации «Пюнику» от «Сочи» за футболиста центра поля составила 160 тыс. евро при рыночной стоимости игрока в 400 тыс.

Ранее пока что главный аутсайдер сезона РПЛ официально представил новичка из Австрии – это центральный полузащитник Александар Юкич.