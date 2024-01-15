Луценко покинул расположение «Кубани»

36-летний российский форвард Евгений Луценко, который уже более полугода не может найти себе клуб, покинул расположение краснодарской «Кубани». Об этом сообщает журналист Сергей Ильёв в телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что ветеран российского футбола тренируется с «жёлто-зелёными». Однако, судя по всему, не сложилось.

«Пробыл на базе клуба три дня, работал с командой Вадима Евсеева, но после тренировки взял билет в Москву и уехал. Слышал разные версии случившегося. По моим данным, причина — семейные обстоятельства. Которые реально серьезные», - отмечает Ильёв.

Отмечается, что «Кубань» предлагала футболисту максимальный для клуба контракт.