Нападающий Евгений Луценко, который с лета не имеет клубной прописки, в настоящий момент тренируется с «Кубанью». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Кубань» представляет Мелбет-Первую лигу, то есть второй по рангу футбольный дивизион России. Там на текущий момент команда располагается на 15-й позиции в турнирной таблице.

В декабре 36-летний Луценко говорил о намерении найти себе новую команду. Футболист подчёркивал, что не планирует вешать бутсы на гвоздь.

Напомним, что летом Евгений Луценко покинул тульский «Арсенал». Ранее нападающий представлял «Динамо», «Мордовию», «СКА-Энергию», «Ростов», «Ставрополье» и «Торпедо».