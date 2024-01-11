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Мелбет-Первая лига

​Луценко тренируется с «Кубанью» эксклюзив

11 Января 2024 • 16:27 Комментировать

Нападающий Евгений Луценко, который с лета не имеет клубной прописки, в настоящий момент тренируется с «Кубанью». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Кубань» представляет Мелбет-Первую лигу, то есть второй по рангу футбольный дивизион России. Там на текущий момент команда располагается на 15-й позиции в турнирной таблице.

В декабре 36-летний Луценко говорил о намерении найти себе новую команду. Футболист подчёркивал, что не планирует вешать бутсы на гвоздь.

Напомним, что летом Евгений Луценко покинул тульский «Арсенал». Ранее нападающий представлял «Динамо», «Мордовию», «СКА-Энергию», «Ростов», «Ставрополье» и «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Евгений Луценко
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