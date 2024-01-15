Григорий Иванов: «Из Шатова получится хороший тренер»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов уверен, что из футболиста Олега Шатова в будущем получится отличный футбольный тренер.

«Хороший тренер может из него получиться. Он хочет, ему интересно. Был умным игроком, теперь может стать умным тренером, - цитирует Иванова пресс-служба «шмелей».

Напомним, что Шатов приостановил свою карьеру и приступил к обучению на футбольного тренера.

Фигура Шатова знаковая для Екатеринбурга. Олег родился в Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, а футболом начал заниматься в мини-футбольном клубе «ВИЗ-Синара», позже перебрался в большой футбол – в «Урал».