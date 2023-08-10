Полузащитник «Урала» Шатов решил приостановить карьеру

Полузащитник «Урала» Олег Шатов принял решение приостановить спортивную карьеру и приступить к обучению на тренера. Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Шатов решил учиться на тренера и решил пока приостановить карьеру. Дай бог, чтобы у него всё получилось», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Напомним, в последний раз 33-летний Шатов выходил на поле прошлой зимой. С тех пор футболист восстанавливается от травмы. Ранее сообщалось, что контракт Шатова с «Уралом» был продлён.

Отметим, что цвета «Урала» Шатов защищает с февраля 2022 года. Ранее он выступал за «Рубин», «Краснодар», «Зенит» и «Анжи».