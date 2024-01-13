«Пари НН» рассматривает вариант с полноценным трансфером атакующего полузащитника «Алании» Валерия Царукяна, об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, 22-летний футболист является главным кандидатом на место Эдгара Севикяна, который в ближайшее время должен стать игроком венгерского «Ференцвароша».

Контракт Царукяна с командой из Владикавказа рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 20 играх Первой лиги, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.