Назван новый клуб Севикяна

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян продолжит карьеру в европейском чемпионате. Как стало известно журналистам «Чемпионата», 22-летний футболист подпишет трудовое соглашение с «Ференцварошем».

Венгерский клуб активировал опцию выкупа хавбека за 1,1 миллиона евро. Ранее о назревающем трансфере Севикяна сообщил гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 24 поединках во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей. Срок действующего контракта футболиста с «Пари НН» истекает летом следующего года.